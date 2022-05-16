Российский оккупант был захвачен украинскими военными во время деоккупации поселка Циркуны, сообщили в Службе безопасности Украины. Пленный рассказал, что российские артиллерийские подразделения специально атаковали жилые многоэтажные дома Харькова.

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О преступных действиях российских захватчиков сообщил командир отделения 25 артиллерийской бригады вооруженных сил России. Он заявил, что главной мишенью для российских реактивных дивизионов были харьковские дома – как частные, так и многоквартирные. Россияне умышленно уничтожали гражданские объекты из артиллерии.

Реактивные дивизионы… Сам наблюдал, как реактивные дивизионы кладут 16-этажки, жилые дома. Ложат реактивки по домам в Харькове,

– заявил плененный россиянин.

Пленный оккупант признался, что россияне целенаправленно били по многоэтажкам в Харькове: смотрите видео

В СБУ сообщили, что ближайшим районом Харькова от Циркунов, где закрепились российские оккупанты, была Северная Салтовка. Именно туда с начала полномасштабного вторжения россияне направляли больше всего ракет.

Ближайший к Циркунам район Харькова – Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО "Град" и "Ураган", имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-тиэтажек испытала разрушения от рашистов,

– написали в ведомстве.

По словам самого плененного россиянина, он не участвовал в обстрелах жилых кварталов Харькова, а лишь следил за "выходами" своей артиллерии и артсистем ВСУ.

Кроме того, пленный оккупант предоставил персональные данные причастных к обстрелам, уничтожению мирных харьковчан и других военных преступлений.

Спецслужба тщательно изучает и проверяет предоставленные показания,

– сообщили в СБУ.

Расследование по военным преступникам на Харьковщине

Недавно украинские прокуроры завершили расследование двух российских военных, которые обстреливали Харьковщину. Оккупанты открывали огонь по Дергачам и Казачьей Лопани.

Как пояснила журналистка 24 канала, двое россиян, в отношении которых закончили расследование, в первые дни полномасштабной войны в Украине обстреливали Казачью Лопань и Дергачи Харьковской области.

Украинские правоохранители закончили расследование, а также выдвинули обвинительный акт двум российским захватчикам. Теперь их ждет суд.

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