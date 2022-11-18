Оккупант обещал сдаться в плен, но внезапно начал стрельбу: ВСУ показали жуткие кадры

Украинские военные показали кадры зачистки территории от российских оккупантов. Наши воины нашли логово оккупантов, благодаря которому, наверное, удалось пополнить обменный фонд. Непосредственно при взятии в плен один из россиян открыл огонь.

Российские военные, похоже, оказались в окружении ВСУ, поэтому единственным шансом выжить для них был плен. Украине выгодно брать оккупантов в плен, чтобы потом освобождать собственных защитников.

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Оккупант ранил украинского воина

Украинские военные предложили сдаться спрятавшимся в доме россиянам, и те приняли условия, чтобы не стать "двухсотыми". Где именно проходила зачистка – неизвестно.

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Россияне один за другим выходили из дома без оружия и ложились на землю. Украинские военные придерживались соглашения и не открывали огонь по ним.

Однако один из оккупантов подло нарушил договоренность: он вышел с автоматом и начал стрельбу по нашим защитникам. Сообщается, что украинский военный получил ранения.

Что после стрельбы произошло с остальными пленными оккупантами – тоже неизвестно.

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Сколько оккупантов уже в плену у Украины

Спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко информировал, что несколько тысяч российских кафиров уже обратились к Украине, чтобы сдаться в плен.

Среди желающих сдаться есть и оккупанты, которые получили повестки, и те, кто уже на войне в Украине. Виталий Матвиенко уточнил, что точную цифру сдавшихся в плен не называют в целях безопасности.

Украина получила возможность пополнить обменный фонд благодаря освобождению правобережья Херсонщины. Россияне убегали с правого берега Днепра и бросали своих товарищей.

Впрочем, далеко не каждый оказывающийся в плену россиянин отказывается воевать. В частности, один из оккупантов после плена вернулся на войну в Украину и в конце концов погиб.

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