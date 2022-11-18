Окупант обіцяв здатися у полон, але раптово почав стрілянину: ЗСУ показали моторошні кадри

Українські військові показали кадри зачистки території від російських окупантів. Наші воїни знайшли лігво окупантів, завдяки якому, напевно, вдалося поповнити обмінний фонд. Безпосередньо під час взяття у полон один з росіян відкрив вогонь.

Російські військові, схоже, опинилися в оточенні ЗСУ, тому єдиним шансом вижити для них був полон. Україні вигідно брати окупантів в полон, щоб потім визволяти власних захисників.

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Окупант поранив українського воїна

Українські військові запропонували здатися росіянам, які заховалися у будинку, й ті прийняли умови, щоб не стати "двохсотими". Де саме відбувалася зачистка – не відомо.

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Росіяни один за одним виходили з будинку без зброї та лягали на землю. Українські військові дотримувалися угоди й не відкривали вогонь по них.

Однак один з окупантів підло порушив домовленість: він вийшов з автоматом та розпочав стрілянину по наших захисниках. Повідомляється, що український військовий отримав поранення.

Що після стрілянини сталося з рештою полонених окупантів – теж не відомо.

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Скільки окупантів вже в полоні в України

Спікер державного проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко інформував, що декілька тисяч російських окупантів вже звернулись до України, щоб здатися у полон.

Серед охочих здатись й ті окупанти, що отримали повістки і ті, хто вже на війні в Україні. Віталій Матвієнко уточнив, що точну цифру тих, хто здався в полон, не називають в цілях безпеки.

Україна отримала нагоду поповнити обмінний фонд завдяки звільненню правобережжя Херсонщини. Росіяни тікали з правого берега Дніпра та кидали своїх товаришів.

Втім, далеко не кожен росіянин, який опиняється у полоні, відмовляється воювати. Зокрема, один з окупантів після полону повернувся на війну в Україну та зрештою загинув.

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