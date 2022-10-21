Загарбника повернули на батьківщину за обміном, але він знову прийшов на війну і помер 18 жовтня. Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.
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"Ну дуже тупий окупант. Приїхав вбивати українців. Потрапив у полон. Потім його обміняли. І він приперся до нас знову та вмер", – написав Стерненко.
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Російська мама відреагувала на сина в полоні
Журналіст Володимир Золкін подзвонив матері полоненого російського окупанта Дениса Колесова. Жінка заявила, що все брехня, а її син не міг потрапити у неволю. Росіянка почала вимагати кодове слово, говорити про фашистів. Колесов підтвердив, що це дійсно його мама.
"Зараз у військкомат поїду і все дізнаюся, пішли ви в ж*опу", – заявила представниця окупантів.
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Російські полонені в Україні: останні новини
- Окупанти кидають на фронт навіть в'язнів. Один з них потрапив у полон. Він встиг повоювати 2 дні.
- У мережу потрапило відео із зустріччю російських полонених вдома. Їх привезли вантажівкою.
- Окупанти заблокували сайт "Хочу жить", де можна було здатися в полон. Проте є гарячі лінії, куди можуть дзвонити росіяни.
- Захисники взяли в полон сімох росіян, які раніше вбивали людей у Сирії.
- Загарбники розповіли про своїх командирів, які лякали їх нацизмом в Україні та радили вбивати себе замість здаватися в полон.
- У Росії оголосили часткову мобілізацію. Після цього росіяни почали телефонувати на гарячу лінію в Україну, щоб здатися в полон. За перші тижні було понад 2 тисячі дзвінків.
- Генштаб ЗСУ зазначив, що окупанти здаються в полон і через проблеми з виплатами.