Загарбника повернули на батьківщину за обміном, але він знову прийшов на війну і помер 18 жовтня. Про це повідомив блогер Сергій Стерненко.

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"Ну дуже тупий окупант. Приїхав вбивати українців. Потрапив у полон. Потім його обміняли. І він приперся до нас знову та вмер", – написав Стерненко.

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Російська мама відреагувала на сина в полоні

Журналіст Володимир Золкін подзвонив матері полоненого російського окупанта Дениса Колесова. Жінка заявила, що все брехня, а її син не міг потрапити у неволю. Росіянка почала вимагати кодове слово, говорити про фашистів. Колесов підтвердив, що це дійсно його мама.

"Зараз у військкомат поїду і все дізнаюся, пішли ви в ж*опу", – заявила представниця окупантів.

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