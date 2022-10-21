Захватчика вернули на родину по обмену, но он снова пришел на войну и скончался 18 октября. Об этом сообщил блоггер Сергей Стерненко.
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"Ну очень тупой оккупант. Приехал убивать украинцев. Попал в плен. Потом его обменяли. И он приперся к нам снова и умер", – написал Стерненко.
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Российская мама отреагировала на сына в плену
Журналист Владимир Золкин позвонил матери пленного русского оккупанта Дениса Колесова. Женщина заявила, что все вранье, а ее сын не мог попасть в плен. Россиянка начала требовать кодовое слово, говорить о фашистах. Колесов подтвердил, что это действительно его мать.
"Сейчас в военкомат поеду и все узнаю, пошли ли вы в ж*опу", – заявила представительница оккупантов.
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Российские пленные в Украине: последние новости
- Оккупанты бросают на фронт даже заключенных. Один из них попал в плен. Он успел повоевать 2 дня.
- В сеть попало видео со встречей российских пленных дома. Их привезли грузовиком.
- Оккупанты заблокировали сайт "Хочу жить", где можно было сдаться в плен. Однако есть горячие линии, куда могут звонить россияне.
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