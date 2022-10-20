Эту информацию на брифинге 20 октября сообщил спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко. Он уточнил, что точную цифру сдавшихся в плен не называют в целях безопасности.

Первые мобилизованные начали уже сдаваться в плен: один оказался в бою через 5 дней после повестки.

Тысячи россиян обращаются в Украину

С момента старта проекта уже есть более 3 тысяч обращений от российских военных. Цифра тех, кто добровольно сдался в плен, в целях безопасности пока не называем,

– заявил Матвиенко.

Проект "Хочу жить" начал действовать с 18 сентября 2022 года. Ранее вопросом россиян, желающих сдаться в плен, заботилась Нацполиция. Впоследствии его передали руководству Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Россияне могут очень просто сдаться в плен

По данным Виталия Матвиенко, россиянам, желающим сдаться в плен, стоит ввести в поиске в телеграмме "Хочу жить бот". Согласно данным сайта, те, кто хочет сдаться в плен, могут позвонить по номерам:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.

После обращения состоится определенная процедура, где будет оговорено, как, каким образом и где российский военный сможет сдаться в плен. Но о самой процедуре – как, что и где – я вам рассказать не могу,

– объяснил спикер проекта.

Он также уточнил, что сдаться в плен могут те, кто уже на войне и те, кто должен был быть мобилизован. По данным спикера государственного проекта "Хочу жить":

Украина гарантирует российским военнослужащим полное соблюдение Женевских конвенций, включая трехразовое питание, медицинскую помощь и возможность связываться с родственниками;

в результате мобилизации в России количество звонков только увеличивается.

По данным Матвиенко, проект себя оправдал.

Россия заблокировала сайт "Хочу жить"

Оперативное командование "Юг" 17 октября сообщило, что Россия заблокировала сайт "Хочу жить". Несмотря на это, россияне продолжают сдаваться в плен.

Ведь оккупанты могут звонить на горячую линию или обращаться в чат-бот. Подробнее о проекте читайте по ссылке.

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