Так, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону матери пленного российского бойца Дениса Колесова. Однако женщина заявила, что все ложь. Более того, россиянка буквально послала журналиста.

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"Скажите кодовое слово, если мой сын в плену"

Россиянка пыталась отрицать, что сын в плену. Мол, за день до этого звонка с ним разговаривала. Любопытно, что такой ответ удивил и самого военнопленного. Он отметил, что такого быть не может.

Женщина потребовала, чтобы журналист сказал какое-то кодовое слово, если ее сын действительно в плену. Когда же получила отказ, начала распространять российскую пропаганду о якобы фашистах. Заявила, что Украина вроде бы "разводит" всех.

Сейчас в военкомат поеду и все узнаю, пошли ли вы в ж*опу,

– агрессивно сказала мать военнопленного.

Затем женщина выключила видео и вышла из чата. Кстати, пленный подтвердил, что это была его мама.

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Реакция русской матери на то, что сын в плену: смотрите видео с 41 минуты 10 секунды

Обратите внимание! В Украине работает проект "Хочу жить". Каждый российский военный, не совершавший тяжких преступлений против наших граждан, может сохранить себе жизнь и сдаться. Для этого нужно позвонить по горячей линии по номерам: +38 066 580 34 98 или +38 093 119 29 84 . Или отправить сообщение в чат-боте в телеграмме.

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