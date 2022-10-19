Так, журналист Владимир Золкин позвонил по телефону матери пленного российского бойца Дениса Колесова. Однако женщина заявила, что все ложь. Более того, россиянка буквально послала журналиста.
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"Скажите кодовое слово, если мой сын в плену"
Россиянка пыталась отрицать, что сын в плену. Мол, за день до этого звонка с ним разговаривала. Любопытно, что такой ответ удивил и самого военнопленного. Он отметил, что такого быть не может.
Женщина потребовала, чтобы журналист сказал какое-то кодовое слово, если ее сын действительно в плену. Когда же получила отказ, начала распространять российскую пропаганду о якобы фашистах. Заявила, что Украина вроде бы "разводит" всех.
Сейчас в военкомат поеду и все узнаю, пошли ли вы в ж*опу,
– агрессивно сказала мать военнопленного.
Затем женщина выключила видео и вышла из чата. Кстати, пленный подтвердил, что это была его мама.
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Реакция русской матери на то, что сын в плену: смотрите видео с 41 минуты 10 секунды
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