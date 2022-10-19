Так, журналіст Володимир Золкін зателефонував матері полоненого російського бійця Дениса Колесова. Однак, жінка заявила, що все брехня. Ба більше, росіянка буквально послала журналіста.
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"Скажіть кодове слово, якщо мій син в полоні"
Росіянка намагалася заперечувати те, що син у полоні. Мовляв, за день до цього дзвінка з ним розмовляла. Цікаво, що така відповідь здивувала і самого військовополоненого. Він зазначив, що такого бути не може.
Жінка почала вимагати, аби журналіст сказав якесь кодове слово, якщо її син справді в полоні. Коли ж отримала відмову, почала поширювати російську пропаганду про нібито фашистів. Заявила, що Україна начебто "розводить" усіх.
Зараз у військкомат поїду і все дізнаюся, пішли ви в ж*опу,
– агресивно сказала мати військовополоненого.
Опісля жінка виключила відео та вийшла з чату. До речі, полонений підтвердив, що це справді була його мати.
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Реакція російської матері на те, що син в полоні: дивіться відео з 41 хвилини 10 секунди
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