Так, журналіст Володимир Золкін зателефонував матері полоненого російського бійця Дениса Колесова. Однак, жінка заявила, що все брехня. Ба більше, росіянка буквально послала журналіста.

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"Скажіть кодове слово, якщо мій син в полоні"

Росіянка намагалася заперечувати те, що син у полоні. Мовляв, за день до цього дзвінка з ним розмовляла. Цікаво, що така відповідь здивувала і самого військовополоненого. Він зазначив, що такого бути не може.

Жінка почала вимагати, аби журналіст сказав якесь кодове слово, якщо її син справді в полоні. Коли ж отримала відмову, почала поширювати російську пропаганду про нібито фашистів. Заявила, що Україна начебто "розводить" усіх.

Зараз у військкомат поїду і все дізнаюся, пішли ви в ж*опу,

– агресивно сказала мати військовополоненого.

Опісля жінка виключила відео та вийшла з чату. До речі, полонений підтвердив, що це справді була його мати.

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Реакція російської матері на те, що син в полоні: дивіться відео з 41 хвилини 10 секунди

Зверніть увагу! В Україні працює проєкт "Хочу жити". Кожен російський військовий, який не вчиняв тяжких злочинів проти наших громадян, може зберегти собі життя та здатися. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію за номерами: +38 066 580 34 98 або +38 093 119 29 84. Або ж надіслати повідомлення у чат-боті в телеграмі.

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