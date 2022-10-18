Про це розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими й поширили відео з окупантами, які повертаються додому.

До теми Сльози радості, які неможливо стримати: зворушливі фото з поверненими з полону українками

"Звільнені з полону українки повертаються додому в автобусах, радіють та співають пісні, а громадян Росії забирають назад у кузовах вантажних автомобілів", – зазначили у штабі.

Як росіяни зустрічають співгромадян з полону: дивіться відео

До України повернулося 108 жінок

У Координаційному штабі наголосили, що коли росіян везуть у вантажівках, то українців вдома зустрічають з обіймами, радістю, любов'ю, увагою. Так 17 жовтня в Україну повернулися 108 жінок. Дехто з них потрапив у неволю ще до повномасштабного вторгнення.

"Цей обмін був прикметний тим, що серед звільнених – самі жінки", – зазначили у штабі.

Зустріч українок, які перебували у полоні російських вбивць: дивіться відео

Обмін військовополоненими: останні новини