Про це розповіли у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими й поширили відео з окупантами, які повертаються додому.
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"Звільнені з полону українки повертаються додому в автобусах, радіють та співають пісні, а громадян Росії забирають назад у кузовах вантажних автомобілів", – зазначили у штабі.
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До України повернулося 108 жінок
У Координаційному штабі наголосили, що коли росіян везуть у вантажівках, то українців вдома зустрічають з обіймами, радістю, любов'ю, увагою. Так 17 жовтня в Україну повернулися 108 жінок. Дехто з них потрапив у неволю ще до повномасштабного вторгнення.
"Цей обмін був прикметний тим, що серед звільнених – самі жінки", – зазначили у штабі.
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Обмін військовополоненими: останні новини
- Представник Координаційного штабу Андрій Юсов розповів, що серед 108 жінок наймолодшій – 21 рік, найстаршій – 62. Він наголосив, що серед звільнених були та цивільні жінки, яких росіяни не мали права затримувати.
- Під час евакуації з "Азовсталі" 7 травня росіяни розлучили медикиню Вікторію Обідіну з її 4-річною донькою Алісою. Жінку вдалося повернути з полону.
- Керівник Офісу Президента Єрмак зазначив, що також додому повернулися жінки, які сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за "надто проукраїнську позицію".