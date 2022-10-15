ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії

Цього разу українські військові взяли в полон сімох російських загарбників, які раніше брали участь у війні в Сирії. Відео опублікував Головнокомандувач ЗСУ генерал української армії Валерій Залужний.

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Відстань між позиціями у нас 100 – 200 метрів. Між ними є ярок – " мертва зона". Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що 7 осіб нам вдалося взяти в полон,

– розповів командир батальйону 24 ОМБр "Ірис".

Окупанти традиційно розповідають казки про те, що нічого не знають, і що вони просто мобілізовані.

Натомість згодом з'ясувалося, що:

один з полонених є майором

ще один прапорщик

три чи чотири сержанти

решта солдати

За словами "Іриса", потім стало відомо, що всі вони "проходили службу", а точніше здійснювали свої терористичні акти у Сирії.

Залужний показав відео полонених росіян, які воювали у Сирії:

На Херсонщині "мобіки" здаються у полон

Мобілізовані росіяни не витримують напруги на полі бою та дедалі частіше здаються в полон бійцям ЗСУ. Черговий із таких випадків зафіксували на Херсонському напрямку. СтратКом ЗСУ опублікував відео, на якому російський мобілізований йде з піднятими руками у напрямку до наших військових.

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