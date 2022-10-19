Про це 24 каналу розповів представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Раніше повідомлялось про те, які країни та міжнародні організації допомагають в обміні військовополонених.

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Росіянам важливі пілоти й офіцери

Юсов зазначив, що коли мовиться про офіцерів і пілотів, то Росія більш охоче надсилає запити на їхнє повернення. Якщо говорити про представників так званих ЛНР, ДНР, попит на них серед російського керівництва значно менший. Після великого обміну, коли ми повернули 215 захисників і захисниць, обміни відбуваються ледь не щотижня.

Це групи і по 6 осіб, і по 20. 17 жовтня було 108. Це динаміка. Ми не можемо говорити, що так буде постійно і завжди, але це процес, який запущений. Паралельно ведуться складні перемовини одразу по кількох епізодах, думаю, найближчим часом побачимо ще результати. Україна займає проактивну позицію, тобто нам є що вимагати і за що змагатись, з іншого боку – є на чому наполягати. Не лише Росія диктує свої умови,

– зауважив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл загиблих

Він продовжив, що регулярно відбуваються обміни й повернення тіл загиблих наших захисників. Нещодавно було таке велике повернення, коли повернулись тіла 62 загиблих українців. Це робота, яка постійно триває, і безумовно триватиме далі. Загалом запит на повернення не лише тіл, а й полонених в Україні й українському суспільстві значно вищий, ніж у держави-агресора.

"Це не пафосні слова. Для України й українців життя своїх важить і значить більше. Ми можемо це спостерігати як за діями офіційних органів, так і в цілому за реакцією суспільства. Можна послухати аудіоперехоплення, які активно оприлюднюються українськими спецслужбами, зокрема ГУР і СБУ. Там достатньо красномовні факти, як росіяни ставляться до своїх же", – наголосив Юсов.

Юсов про те, яких військових Росія забирає з полону найактивніше та як зараз проходять обміни: дивіться відео

Обмін "усіх на всіх"

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими додав, що у світовій практиці відбувались обміни "всіх на всіх". Здебільшого після завершення гострої фази конфлікту. Однак Україна працюватиме безвідносно. Звісно, після нашої перемоги ці питання зовсім по-іншому будуть розв'язуватись. Та нині головне забезпечити повернення наших полонених додому.

Ми говоримо про людей, про людські долі, іноді взагалі про тих, хто не мав би взагалі знаходитись у полоні. Також про тих ув'язнених, які у в'язницях перебували вже задовго до повномасштабного вторгнення. Ми говоримо, щоб вони забирали всіх росіян, а ми забираємо всіх наших. Обов'язково до цього прийде. Говорити детально про це зараз не можна, але робота ведеться,

– підкреслив він.

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