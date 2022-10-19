Об этом 24 каналу рассказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов. Ранее сообщалось, какие страны и международные организации помогают в обмене военнопленных.

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Россиянам важны пилоты и офицеры

Юсов отметил, что когда говорится об офицерах и пилотах, то Россия охотнее посылает запросы на их возвращение. Если говорить о представителях так называемых ЛНР, ДНР, спрос на них среди российского руководства значительно меньше. После большого обмена, когда мы вернули 215 защитников и защитниц, обмены проходят чуть ли не еженедельно.

Это группы и по 6 человек, и по 20. 17 октября было 108. Это динамика. Мы не можем говорить, что так будет постоянно и всегда, но это процесс, который запущен. Параллельно ведутся сложные переговоры сразу по нескольким эпизодам, думаю, в ближайшее время увидим еще результаты. Украина занимает проактивную позицию, то есть нам есть что требовать и за что соревноваться, с другой – есть на чем настаивать. Не только Россия диктует свои условия,

– заметил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Возвращение тел погибших

Он продолжил, что регулярно проходят обмены и возвращения тел погибших наших защитников. Недавно было такое большое возвращение, когда вернулись тела 62 погибших украинцев. Это работа, которая продолжается, и безусловно будет продолжаться. В общем, запрос на возвращение не только тел, но и пленных в Украине и украинском обществе значительно выше, чем у государства-агрессора.

"Это не пафосные слова. Для Украины и украинцев жизнь своих весит и значит больше. Мы можем это наблюдать как за действиями официальных органов, так и в целом за реакцией общества. Можно послушать аудиоперехват, активно обнародуемый украинскими спецслужбами, в частности ГУР и СБУ. Там достаточно красноречивые факты, как россияне относятся к своим же", – подчеркнул Юсов.

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Обмен "всех на всех"

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными добавил, что в мировой практике происходили обмены "всех на всех". В основном после завершения острой фазы конфликта. Однако Украина будет работать безотносительно. Конечно, после нашей победы эти вопросы совсем по-другому будут решаться. Но сейчас главное обеспечить возвращение наших пленных домой.

Мы говорим о людях, о человеческих судьбах, иногда вообще о тех, кто не должен вообще находиться в плену. Также о заключенных, которые в тюрьмах находились уже задолго до полномасштабного вторжения. Мы говорим, чтобы они забирали всех россиян, а мы забираем всех наших. Обязательно к этому придет. Говорить подробно об этом сейчас нельзя, но работа ведется,

– подчеркнул он.

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