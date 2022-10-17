Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. Он также отметил, что переговоры по обменам продолжаются, периодически будет появляться такая информация.
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"Однако родным стоит понять, что мы не можем говорить о таких обменах заранее – это влияет на сам процесс", – отмечает Жорин.
Подробнее о состоянии наших освобожденных защитников "Азовстали": смотрите видео
Мы возвращаем, и наших павших защитников, говорит Максим Жорин – процесс также не такой быстрый, как мы бы того хотели. Казалось бы, что это простая история и намного легче должно продолжаться, чем возвращение пленных.
Но россияне понимают, что наши павшие защитники важны для нас, поэтому играют с этим. Наш враг настолько циничен, что они отдавали нам тело своего же военнослужащего,
– отмечает он.
Это демонстрирует их ценности, такое у нас уже было, резюмирует Жорин.
Украина вернула защитников "Азовстали"
- Очередной обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 21 сентября. Украина вернула домой 215 украинских защитников и защитниц.
- Из плена оккупантов освободили командиров защитников "Азовстали". Сообщалось, что по условиям обмена командиры до конца войны не должны возвращаться домой. Они будут проживать в Турции.
- Недавно командиров посетили родные. Также президент Владимир Зеленский наградил 5 командиров званиями Герои Украины.