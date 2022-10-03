Награды защитникам Мариуполя по доверенности Зеленского вручил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в Турцию. Именно в Турции находятся командиры после того, как их освободили из плена.

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Командирам из Мариуполя вручены ордена "Золотая Звезда"

Сообщается, что пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали" вручены ордена "Золотая Звезда". Им присвоено звание Героя Украины.

Командирам защитников Мариуполя присвоено звание Героев Украины / Фото Андрей Ермак

Кого наградил Зеленский

  • Дениса Прокопенко ("Редис");
  • Святослава Паламара ("Калина");
  • Сергея Волынского (Волина);
  • Олега Хоменко;
  • Дениса Шлегу.

Командиров из "Азовстали" освободили из плена: что известно

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