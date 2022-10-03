Награды защитникам Мариуполя по доверенности Зеленского вручил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в Турцию. Именно в Турции находятся командиры после того, как их освободили из плена.
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Командирам из Мариуполя вручены ордена "Золотая Звезда"
Сообщается, что пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали" вручены ордена "Золотая Звезда". Им присвоено звание Героя Украины.
Командирам защитников Мариуполя присвоено звание Героев Украины / Фото Андрей Ермак
Кого наградил Зеленский
- Дениса Прокопенко ("Редис");
- Святослава Паламара ("Калина");
- Сергея Волынского (Волина);
- Олега Хоменко;
- Дениса Шлегу.
Командиров из "Азовстали" освободили из плена: что известно
- 21 сентября состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией, в рамках которого освободили командиров защитников "Азовстали". Шесть командиров по условиям обмена до конца войны не должны возвращаться домой.
- Они будут проживать в частном доме Турции. Там командиры должны быть до конца войны. При этом наших воинов будут надежно охранять.
- 25 сентября Андрей Ермак сообщил, что командиры проходят тщательный медосмотр и анонсировал их встречу с родными. В понедельник, 3 октября, команды из "Азовстали" встретились со своими родными в Турции.
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