Награды защитникам Мариуполя по доверенности Зеленского вручил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время визита в Турцию. Именно в Турции находятся командиры после того, как их освободили из плена.

Смотрите также Командиры защитников "Азовстали" встретились с родными в Турции: трогательные кадры

Командирам из Мариуполя вручены ордена "Золотая Звезда"

Сообщается, что пяти военнослужащим - защитникам Мариуполя и "Азовстали" вручены ордена "Золотая Звезда". Им присвоено звание Героя Украины.

Командирам защитников Мариуполя присвоено звание Героев Украины / Фото Андрей Ермак

Кого наградил Зеленский

Дениса Прокопенко ("Редис");

Святослава Паламара ("Калина");

Сергея Волынского (Волина);

Олега Хоменко;

Дениса Шлегу.

Командиров из "Азовстали" освободили из плена: что известно

21 сентября состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией, в рамках которого освободили командиров защитников "Азовстали". Шесть командиров по условиям обмена до конца войны не должны возвращаться домой .

Они будут проживать в частном доме Турции. Там командиры должны быть до конца войны. При этом наших воинов будут надежно охранять .

25 сентября Андрей Ермак сообщил, что командиры проходят тщательный медосмотр и анонсировал их встречу с родными. В понедельник, 3 октября, команды из "Азовстали" встретились со своими родными в Турции.