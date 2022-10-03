Нагороди захисникам Маріуполя за дорученням Зеленського вручив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини. Саме в Туреччині перебувають командири після того, як їх звільнили з полону.
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Командирам з Маріуполя вручено ордени "Золота Зірка"
Повідомляється, що п'ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі" вручено ордени "Золота Зірка". Їм присвоєно звання Героя України.
Командирам захисників Маріуполя присвоїли звання Героїв України / Фото Андрій Єрмак
Кого нагородив Зеленський
- Дениса Прокопенка ("Редіс");
- Святослава Паламара ("Калина");
- Сергія Волинського (Волина);
- Олега Хоменка;
- Дениса Шлегу.
Командирів з "Азовсталі" звільнили з полону: що відомо
- 21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною і Росією, в рамках якого звільнили командирів захисників "Азовсталі". Шестеро командирів за умовами обміну до кінця війни не мають повертатися додому.
- Вони проживатимуть у приватному будинку в Туреччині. Там командири мають бути до кінця війни. При цьому наших воїнів будуть надійно охороняти.
- 25 вересня Андрій Єрмак повідомив, що командири проходять ретельний медогляд та анонсував їх зустріч з рідними. У понеділок, 3 жовтня, команди з "Азовсталі" зустрілися зі своїми рідними в Туреччині.
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