Нагороди захисникам Маріуполя за дорученням Зеленського вручив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини. Саме в Туреччині перебувають командири після того, як їх звільнили з полону.

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Командирам з Маріуполя вручено ордени "Золота Зірка"

Повідомляється, що п'ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі" вручено ордени "Золота Зірка". Їм присвоєно звання Героя України.

Командирам захисників Маріуполя присвоїли звання Героїв України / Фото Андрій Єрмак

Кого нагородив Зеленський

  • Дениса Прокопенка ("Редіс");
  • Святослава Паламара ("Калина");
  • Сергія Волинського (Волина);
  • Олега Хоменка;
  • Дениса Шлегу.

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