Нагороди захисникам Маріуполя за дорученням Зеленського вручив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Туреччини. Саме в Туреччині перебувають командири після того, як їх звільнили з полону.

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Командирам з Маріуполя вручено ордени "Золота Зірка"

Повідомляється, що п'ятьом військовослужбовцям – захисникам Маріуполя та "Азовсталі" вручено ордени "Золота Зірка". Їм присвоєно звання Героя України.

Командирам захисників Маріуполя присвоїли звання Героїв України / Фото Андрій Єрмак

Кого нагородив Зеленський

Дениса Прокопенка ("Редіс");

Святослава Паламара ("Калина");

Сергія Волинського (Волина);

Олега Хоменка;

Дениса Шлегу.

Командирів з "Азовсталі" звільнили з полону: що відомо

21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною і Росією, в рамках якого звільнили командирів захисників "Азовсталі". Шестеро командирів за умовами обміну до кінця війни не мають повертатися додому.

Вони проживатимуть у приватному будинку в Туреччині. Там командири мають бути до кінця війни. При цьому наших воїнів будуть надійно охороняти.

25 вересня Андрій Єрмак повідомив, що командири проходять ретельний медогляд та анонсував їх зустріч з рідними. У понеділок, 3 жовтня, команди з "Азовсталі" зустрілися зі своїми рідними в Туреччині.

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