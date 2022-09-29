Про це розповіли в російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Раніше повідомляли, що захисників "Азовсталі" обміняли на кума путіна віктора медведчука. Проте володін заявляє, що так вони звільнили полонених російських окупантів.

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У росії хочуть екстрадиції захисників "Азовсталі"

Полк Прокопенка – заборонений у росії, адже там його вважають "терористичним". У кремлі всіляко спекулюють на власних вигадках, тому володін під час пленарного засідання заявив, що члени "терористичної організації повинні відповідати за свої злочини".

Те, що їх обміняли, вони перебувають на території третіх країн, їх не звільняють від відповідальності, далі треба займатися тим, хто відповідає за це, екстрадувати їх звідти,

– заявив голова держдуми.

Також він заявив, що в полоні в окупантів перебуває набагато більше українців, ніж в українському полоні – росіян. Мовляв, їх більше "не просто в рази, а в десятки разів".

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни й справді мають більше військовополонених. Проте після початку контрнаступу ЗСУ обмінний фонд значно виріс.

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З полону повернулися 5 командирів

Близько 00:00 у ніч на 22 вересня у мережі опублікували фото звільнених командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що звільнити вдалося 5 командирів "Азовсталі". Український лідер також назвав прізвища Дениса Шлега та Олега Хоменка.

До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Рідні зможуть зустрітися з героями. За словами Зеленський, такою була домовленість з турецьким лідером Реджепом Ердоганом.

Зауважте! Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників. Серед них – 108 захисників "Азовсталі". З повним списком прізвищ звільнених героїв можна ознайомитися за посиланням.

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