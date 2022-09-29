Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. Ранее сообщалось, что защитников "Азовстали" обменяли на кума путина виктора медведчука. Однако володин заявляет, что так они освободили пленных российских оккупантов.

Интересно Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

В россии хотят экстрадиции защитников "Азовстали"

Полк Прокопенко – запрещен в россии, ведь там его считают "террористическим". В кремле всячески спекулируют на собственных выдумках, поэтому Владин во время пленарного заседания заявил, что члены "террористической организации должны отвечать за свои преступления".

То, что их обменяли, они находятся на территории третьих стран, их не освобождают от ответственности, дальше нужно заниматься тем, кто отвечает за это, экстрадировать их оттуда,

– заявил глава госдумы.

Также он заявил, что в плену у оккупантов находится гораздо больше украинцев, чем в украинском плену – россиян. Мол, их больше "не просто в разы, а в десятки раз".

Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал, что у россиян действительно больше военнопленных. Однако после начала контрнаступления ВСУ обменный фонд значительно вырос.

Заметьте Россия может напасть на командиров обороны Мариуполя, но Турция это понимает, – Жорин

Из плена вернулись 5 командиров

Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото освобожденных командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что освободить удалось 5 командиров "Азовстали". Украинский лидер также назвал фамилии Дениса Шлеги и Олега Хоменко.

До конца войны они будут находиться в Турции. Родные смогут встретиться с героями. По словам Зеленского, такой была договоренность с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Заметьте​! Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". С полным списком фамилий освобожденных героев можно ознакомиться по ссылке.

Стоит посмотреть – о чем просят освобожденные из плена защитники "Азовстали": видео