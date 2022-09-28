Однак не менш важливий аспект – їхня безпека, адже усі розуміють: росія може утнути будь-що. Про це 24 каналу сказав колишній командир захисників "Азовсталі" Максим Жорін.

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За безпекову складову відповідає Туреччина

Жорін підкреслив, що питання безпеки, як і питання забезпечення, є відповідальністю третьої країни, а саме – Туреччини.

Зараз і Україна, і Туреччина чітко розуміють, що росія дійсно здатна на якісь божевільні вчинки, в тому числі спроби нападу або щось подібне,
– зауважує екскомандир полку захисників Маріуполя.

За його словами, усі заходи щодо посилення безпеки командирів вживаються. Зокрема, їх надійно охороняють.

"Навіть у такому статусі вони мають надзвичайно велику цінність для росії", – наголосив Жорін.

Саме тому турецька сторона вживає усі необхідні заходи, а українська сторона – контролює цей процес.

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