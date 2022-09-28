Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону. За його словами, всього вдалося повернути додому 215 осіб, з них – 10 іноземців, які вже поїхали до своїх родин.

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Командири захисників "Азовсталі" зустрінуться з сім'ями

Тимошенко розповів, що 27 вересня з командирами розмовляв Андрій Єрмак, з ними на місці (у Туреччині – 24 канал) був Рустем Умєров.

Там є всі умови для них (командирів – 24 канал). Я сподіваюсь, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звісно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок,
– зазначив заступник керівника ОП.

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