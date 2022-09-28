Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі національного телемарафону. За його словами, всього вдалося повернути додому 215 осіб, з них – 10 іноземців, які вже поїхали до своїх родин.

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Командири захисників "Азовсталі" зустрінуться з сім'ями

Тимошенко розповів, що 27 вересня з командирами розмовляв Андрій Єрмак, з ними на місці (у Туреччині – 24 канал) був Рустем Умєров.

Там є всі умови для них (командирів – 24 канал). Я сподіваюсь, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звісно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок,

– зазначив заступник керівника ОП.

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Загалом із 215 людей було звільнено: 118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка. Також ВМС-ники – 50, інші підрозділи ЗСУ – 22, працівники Держприкордонслужби – 9, нацполіції – 9, ТРО – 9, співробітник СБУ – 1, Держслужба спецтранспорту – 1, Держмитслужба – 1, 2 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що всі шестеро командирів до кінця війни не мають повертатися додому.

Глава української розвідки Кирило Буданов розповів, що звільнені командири проживатимуть у приватному будинку в Туреччині.

Вже з'явилася перша реакція родичів звільнених полонених. Вони дуже щасливі, що їхні близькі вже вільні.

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