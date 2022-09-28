Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона. По его словам, всего удалось вернуть домой 215 человек, из них – 10 иностранцев, которые уже поехали к своим семьям.

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Командиры защитников "Азовстали" встретятся с семьями

Тимошенко рассказал, что 27 сентября с командирами разговаривал Андрей Ермак, с ними на месте (в Турции – 24 канал) был Рустем Умеров.

Там есть все условия для них (командиров – 24 канала). Я надеюсь, что в ближайшие дни они встретятся со своими семьями. Это важно и для них и для родных. Конечно, встреча будет не в Украине. Это очень важно, и мы пошли на этот шаг,
– отметил заместитель руководителя ОП.

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