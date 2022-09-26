Медведчук ще має українське громадянство. Однак є багато ідей, щоб передбачити зміни до законодавства, які дозволяли б позбавляти громадянства зрадників. Про це розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Він додав, якщо народні депутати ухвалять це питання, то це спростить таку процедуру.

Медведчук ще вважається депутатом

За словами генпрокурора, Конституція передбачає вичерпний перелік щодо позбавлення статусу народного депутата. Медведчук не подавав відповідної заяви, тому варто дочекатися вироку суду. Костін запевнив, тоді це питання буде вирішено.

На його думку, парламент зараз не зможе ухвалити зміни до Конституції, які змінять цей порядок.

Що зі справами медведчука

Одна справа медведчука перебуває на розгляді у суді. Вона продовжиться за відсутності обвинуваченого. В іншій справі завершили досудове розслідування. Матеріали дали на ознайомлення підозрюваним та їхнім адвокатам. Так само буде клопотання від прокурора щодо переходу на спеціальне розслідування, за відсутності підозрюваного.

Костін наголосив, що всі свідчення медведчука були задокументовані. Тому нічого не заважало обміняти зрадника на 200 наших захисників.

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