Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що не знає, чи спілкувався російський диктатор з медведчуком. Про це пишуть росЗМІ.
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У росії не знають, де медведчук
У кремлі не знають, де нині перебуває кум путіна. На питання журналістів, чи розмовляв медведчук з російським президентом, і де він зараз є, пєсков відповів: "Ні" та "Не маю такої інформації".
Втім, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що звільненого з полону медведчука відправили до росії.
У нас було понад 200 імен полонених. Усі вони перебувають під нашим контролем,
– наголосив турецький лідер.
Він зазначив, що на одному з імен наполягав путін, і зараз ця людина (медведчук – 24 канал) відправлена до країни-агресорки.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що медведчука обміняли на наших героїв.
Він заявив, що кум путіна пройшов усі необхідні слідчі дії, а Україна отримала потрібні свідчення для встановлення справедливості у межах кримінальних проваджень.
Повернення захисників "Азовсталі": що відомо
21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та росією. Наша країна повернула додому 215 героїв, передавши росії 55 окупантів і кума путіна віктора медведчука.
Україна повернула:
- 118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка;
- 50 бійців ВМС;
- 22 бійці інших підрозділів ЗСУ;
- 9 працівників Держприкордонслужби;
- 9 працівників Нацполіції;
- 9 бійців Тероборони;
- 1 співробітника СБУ;
- 1 працівника Держслужби спецтранспорту;
- 1 співробітника Державної митної служби;
- 2 цивільних.
Також нашій країні вдалося повернути 8 поранених під час російського теракту в Оленівці та 10 іноземців, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції та Хорватії.
До речі, у мережі з'явилося відео, як обміняні росіяни показали перевзування у повітрі, наговоривши пропагандистам маячні про полон, хоча до того казали зовсім інше.
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