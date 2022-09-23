Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що не знає, чи спілкувався російський диктатор з медведчуком. Про це пишуть росЗМІ.

До теми Путін не залишить медведчука без помсти, бо той зробив його блазнем на всю планету, – Давидюк

У росії не знають, де медведчук

У кремлі не знають, де нині перебуває кум путіна. На питання журналістів, чи розмовляв медведчук з російським президентом, і де він зараз є, пєсков відповів: "Ні" та "Не маю такої інформації".

Втім, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що звільненого з полону медведчука відправили до росії.

У нас було понад 200 імен полонених. Усі вони перебувають під нашим контролем,

– наголосив турецький лідер.

Він зазначив, що на одному з імен наполягав путін, і зараз ця людина (медведчук – 24 канал) відправлена до країни-агресорки.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що медведчука обміняли на наших героїв.

Він заявив, що кум путіна пройшов усі необхідні слідчі дії, а Україна отримала потрібні свідчення для встановлення справедливості у межах кримінальних проваджень.

Повернення захисників "Азовсталі": що відомо

21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та росією. Наша країна повернула додому 215 героїв, передавши росії 55 окупантів і кума путіна віктора медведчука.

Україна повернула:

118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка;

50 бійців ВМС;

22 бійці інших підрозділів ЗСУ;

9 працівників Держприкордонслужби;

9 працівників Нацполіції;

9 бійців Тероборони;

1 співробітника СБУ;

1 працівника Держслужби спецтранспорту;

1 співробітника Державної митної служби;

2 цивільних.

Також нашій країні вдалося повернути 8 поранених під час російського теракту в Оленівці та 10 іноземців, серед яких громадяни США, Британії, Марокко, Швеції та Хорватії.

До речі, у мережі з'явилося відео, як обміняні росіяни показали перевзування у повітрі, наговоривши пропагандистам маячні про полон, хоча до того казали зовсім інше.

Варте уваги – Буданов розповів, навіщо путіну медведчук: дивіться відео