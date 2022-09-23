Відео у мережі опублікував блогер Володимир Золкін, який брав в окупантів інтерв'ю під час їхнього перебування у полоні. Він же й показав, що загарбники говорили після повернення до росії.

Зверніть увагу Український дух не зламати, – сестра "Ореста" про його повернення й тих, хто ще в полоні

Як окупанти буквально перевзулися у повітрі

Окупант канстантін лєонтьєв з Адигеї одразу після повернення до росії почав розповідати пропагандистам про нібито катування, моріння голодом та "жахливі умови", в яких він перебував. Хоча по ньому й не видно, що він голодував. Цікавий момент – окупант розповів пропагандистам, що йому не дозволяли розмовляти з рідними, хоча він прямо перед Золкіним розмовляв з дружиною.

Як окупант лєонтьєв перевзувся у повітрі: дивіться відео

Інший окупант – в'ячеслав старостін із Санкт-Петербурга в інтерв'ю Золкіну закликав росіян не іти воювати, казав, що в Україні немає того міфічного "нацизму", який бачать пропагандисти.

Однак з поверненням до росії він також вирішив показати майстерність перевзування і почав говорити, що в Україні "є фашизм". Ну так, нацизму немає, але є фашизм.

А ще старостін наговорив про знущання та побиття, хоч і на ньому жодних слідів від таких "катувань" не видно. Також окупант повторив тези свого "товариша" про голод, хоч в інтерв'ю Золкіну говорив зовсім інше.

Та старостін пішов куди далі, ніж лєонтьєв. Той окупант ще хоче знову йти воювати проти України. Хоча до того закликав росіян не іти воювати.

Майстер перевзування з Санкт-Петербурга: дивіться відео

Головне про обмін полоненими

21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та росією, у результаті якого наша держава повернула 215 героїв, передавши росії 55 окупантів та зрадників і кума путіна віктора медведчука.

Зокрема Україна повернула:

118 нацгвардійців, 108 з яких – учасники полку під командуванням Дениса Прокопенка.

50 бійців ВМС;

22 бійці інших підрозділів ЗСУ;

9 працівників Держприкордонслужби;

9 працівників Нацполіції;

9 бійців Тероборони;

1 співробітника СБУ;

1 працівника Держслужби спецтранспорту;

1 співробітника Державної митної служби;

2 цивільних.

Серед тих, кого вдалося повернути – 8 поранених під час російського теракту в Оленівці та 10 іноземців.

200 захисників та захисниць обміняли на зрадника віктора медведчука. 55 осіб Україна передала в обмін на 5 бойових командирів – Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу, Олега Хоменка. До перемоги України у війні вони перебуватимуть на території Туреччини.

Варто переглянути – брифінг щодо повернення з полону українських героїв: відео