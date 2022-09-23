Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что не знает, общался ли российский диктатор с медведчуком. Об этом пишут росСМИ.

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В россии не знают, где медведчук

В кремле не знают, где сейчас находится кум путина. На вопрос журналистов, разговаривал ли медведчук с российским президентом и где он сейчас есть, песков ответил: "Нет" и "Не имею такой информации".

Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что освобожденного из плена медведчука отправили в россию.

У нас было более 200 имен пленников. Все они находятся под нашим контролем,

– подчеркнул турецкий лидер.

Он отметил, что на одном из имен настаивал путин, и сейчас этот человек (медведчук – 24 канал) отправлен в страну-агрессора.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что медведчука обменяли на наших героев.

Он заявил, что кум путина прошел все необходимые следственные действия, а Украина получила нужные показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.

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21 сентября произошел наибольший обмен пленными между Украиной и россией. Наша страна вернула домой 215 героев, передав россии 55 оккупантов и кума путина виктора медведчука.

Украина вернула:

118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко;

50 бойцов ВМС;

22 бойца других подразделений ВСУ;

9 работников Госпогранслужбы;

9 работников Нацполиции;

9 бойцов Теробороны;

1 сотрудника СБУ;

1 работника Госслужбы спецтранспорта;

1 сотрудник Государственной таможенной службы;

2 гражданских.

Также нашей стране удалось вернуть восемь раненых во время российского теракта в Еленовке и десять иностранцев, среди которых граждане США, Британии, Марокко, Швеции и Хорватии.

Кстати, в сети появилось видео, как обменянные россияне показали переобувание в воздухе , наговорив пропагандистам бред о плену, хотя до этого говорили совсем другое.

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