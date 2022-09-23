Пресс-секретарь путина дмитрий песков заявил, что не знает, общался ли российский диктатор с медведчуком. Об этом пишут росСМИ.
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В россии не знают, где медведчук
В кремле не знают, где сейчас находится кум путина. На вопрос журналистов, разговаривал ли медведчук с российским президентом и где он сейчас есть, песков ответил: "Нет" и "Не имею такой информации".
Впрочем, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что освобожденного из плена медведчука отправили в россию.
У нас было более 200 имен пленников. Все они находятся под нашим контролем,
– подчеркнул турецкий лидер.
Он отметил, что на одном из имен настаивал путин, и сейчас этот человек (медведчук – 24 канал) отправлен в страну-агрессора.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию, что медведчука обменяли на наших героев.
Он заявил, что кум путина прошел все необходимые следственные действия, а Украина получила нужные показания для установления справедливости в рамках уголовных производств.
Возвращение защитников "Азовстали": что известно
21 сентября произошел наибольший обмен пленными между Украиной и россией. Наша страна вернула домой 215 героев, передав россии 55 оккупантов и кума путина виктора медведчука.
Украина вернула:
- 118 нацгвардейцев, 108 из которых – участники полка под командованием Дениса Прокопенко;
- 50 бойцов ВМС;
- 22 бойца других подразделений ВСУ;
- 9 работников Госпогранслужбы;
- 9 работников Нацполиции;
- 9 бойцов Теробороны;
- 1 сотрудника СБУ;
- 1 работника Госслужбы спецтранспорта;
- 1 сотрудник Государственной таможенной службы;
- 2 гражданских.
Также нашей стране удалось вернуть восемь раненых во время российского теракта в Еленовке и десять иностранцев, среди которых граждане США, Британии, Марокко, Швеции и Хорватии.
Кстати, в сети появилось видео, как обменянные россияне показали переобувание в воздухе, наговорив пропагандистам бред о плену, хотя до этого говорили совсем другое.
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