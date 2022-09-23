Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, медведчук сделал путина шутом на всю планету. Российский диктатор по крупицам выстраивал имидж жесткого и волевого "генерала". Но все это посыпалось.

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Путин получил прекрасный геополитический "нагоняй"

Не секрет, что медведчук также доносил информацию до путина об общественных настроях перед полномасштабным вторжением. Эти данные были вообще нереалистичны. Путин и его подручные жили в другой реальности.

Медведчук говорит: "Заходи в Украину. Здесь 90% тебя ждут". Путин вошел, украинцы раздолбали армию. Теперь лежит путин и не понимает, зачем он сюда полез,

– отметил Давидюк.

Кроме того, путин получил действительно бесценный геополитический "нагоняй". Россия получила и санкции, и ограничения на нефть и газ, и отмену виз, а путинская "семья" находится под постоянным радаром. Диктатора буквально загнали в угол.

Давидюк предполагает, что путин обвиняет в своих неудачах, в частности, медведчука. И последнего точно ожидает месть от российского диктатора. Путин очень хотел его забрать, поэтому медведчука обменяли на многих украинских защитников.

От обмена Украина только победила. Правоохранители успели получить от медведчука компромат на других пророссийских политиков. Теперь важно, чтобы вся собственность кремлевского подручного перешла к государству. А потом, как отмечает Давидюк, следует передать все акции, имения семьям украинских военных. Важно, чтобы эта история была окончена.

Нельзя допустить, чтобы имущество медведчука или таких, как он, кому-то передали или переписали на оффшоры. Все, что принадлежало козаку, медведчуку и другим должны отдать участникам войны, защищавшим наше государство,

– подчеркнул Давидюк.

Увидим ли медведчука на высоких должностях в россии или псевдореспубликах

Давидюк сомневается, что медведчук будет допущен к серьезным должностям. Ведь ему буквально не доверяют – он разворовывал бюджеты, которые россия выделяла на усиление влияния в Украине. По всей вероятности, медведчука заберут чисто на подвал в "лубянку".

Впрочем, возможно, что медведчука засунут в какую-нибудь квазиреспублику. А потом россияне его и подорвут и обвинят в этом украинцев.

Давидюк о будущем медведчука в россии: смотрите видео

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