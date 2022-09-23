Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. За його словами, медведчук зробив путіна блазнем на всю планету. Російський диктатор по крупинках вибудовував імідж жорсткого та вольового "генерала". Але все це посипалося.

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Путін дістав прекрасний геополітичний "прочухан"

Не секрет, що медведчук також доносив інформацію до путіна про суспільні настрої перед повномасштабним вторгненням. Ці дані були взагалі нереалістичними. Путін та його посіпаки жили в іншій реальності.

Медведчук каже: "Заходь в Україну. Тут 90% на тебе чекають". Путін зайшов, українці роздовбали армію. Тепер лежить путін і не розуміє, нащо він сюди пхався,

– зазначив Давидюк.

Крім того, путін отримав дійсно неоціненний геополітичний "прочухан". Росія отримала і санкції, і обмеження на нафту й газ, і скасування віз, а путінська "сім'я" під постійним радаром. Диктатора буквально загнали в кут.

Давидюк припускає, що путін звинувачує у своїх невдачах, зокрема, медведчука. І його точно очікує помста від російського диктатора. Путін дуже хотів його забрати, саме тому медведчука обміняли на багатьох українських захисників.

Від обміну Україна лише перемогла. Правоохоронці встигли отримати від медведчука компромат на інших проросійських політиків. Тепер важливо, щоб уся власність кремлівського посіпаки перейшла до держави. А потім, як наголошує Давидюк, варто передати усі акції, маєтки сім'ям українських військових. Важливо, щоб ця історія була закінчена.

Не можна допустити, щоб майно медведчука чи таких як він комусь передали або переписали на офшори. Все, що належало козаку, медведчуку та іншим мають віддати учасникам війни, які захищали нашу державу,

– підкреслив Давидюк.

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Давидюк сумнівається, що медведчука допустять до серйозних посад. Адже йому буквально не довіряють – він розкрадав бюджети, які росія виділяла на посилення впливу в Україні. Цілком ймовірно, що медведчука заберуть чисто на підвал в "луб'янку".

Утім, можливо, що медведчука засунуть в якусь з квазіреспублік. А потім росіяни його ж і підірвуть і звинуватять у цьому українців.

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