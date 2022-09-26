У Медведчука еще есть украинское гражданство. Однако есть много идей, чтобы предусмотреть изменения в законодательстве, позволяющие лишать гражданства предателей. Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Он добавил, что если народные депутаты примут этот вопрос, то это упростит такую процедуру.

Медведчук еще считается депутатом

По словам генпрокурора, Конституция предусматривает исчерпывающий перечень по лишению статуса народного депутата. Медведчук не подавал соответствующее заявление, поэтому следует дождаться приговора суда. Костин заверил, что тогда этот вопрос будет решен.

По его мнению, парламент сейчас не сможет принять изменения в Конституцию, которые изменят этот порядок.

Что с делами медведчука

Одно дело медведчука находится на рассмотрении в суде. Оно продолжится при отсутствии обвиняемого. В другом деле завершили досудебное расследование. Материалы дали на ознакомление подозреваемым и их адвокатам. Так же будет ходатайство от прокурора о переходе на специальное расследование, при отсутствии подозреваемого.

Костин подчеркнул, что все показания медведчука были документированы. Поэтому ничего не мешало обменять изменника на 200 наших защитников.

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