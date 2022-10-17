Про це 24 каналу розповів колишній командир полку "Азов" Максим Жорін. Він також зазначив, що перемовини щодо обмінів тривають, періодично буде з’являтися така інформація.

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"Проте, рідним варто зрозуміти, що ми не можемо говорити про такі обміни заздалегідь – це впливає на сам процес", – зазначає Жорін.

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Ми повертаємо, й наших полеглих захисників, каже Максим Жорін – процес також не є таким швидким, як ми б того хотіли. Здавалося б, що це проста історія і набагато легше має тривати, аніж повернення полонених.

Але росіяни розуміють, що наші полеглі захисники важливі для нас, тому граються із цим. Наш ворог настільки цинічний, що вони віддавали нам тіло свого ж військовослужбовця,

– зазначає він.

Це демонструє їх цінності, таке у нас вже було, резюмує Жорін.

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