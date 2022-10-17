Військові добре почуваються і прагнуть продовжити боротьбу з російськими окупантами. Про це 24 каналу розповів колишній командир маріупольського полку Максим Жорін.
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Військовий зазначив, що зустріч захисників Азовсталі зі своїми родинами стало "несподіваною і надзвичайно емоційною історією".
"Навіть командири до останнього не знали, що їх повертають з полону. Якщо говорити про командира полку та його двох замів – не можна вважати, що їх зовсім звільнили, тому що вони хоч і у Туреччині, у них є нормальне харчування й нормальне ставлення, але вони не в Україні. Тому це певні обмеження", – пояснив Жорін.
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За його словами, командир маріупольських захисників Денис Прокопенко ("Редіс") "дуже важко переносить" перебування у Туреччині.
Він хоче повернутись й готовий реально на будь-що, щоб бути в Україні, продовжувати боротьбу й захищати країну. Проте це зараз тимчасово неможливо,
– додав військовий.
Він вказав, що звільненим з полону захисникам "Азовсталі" провели всі необхідні медичні дослідження.
"У кого є проблеми – з ними працюють, а що стосується умов – то все добре. Безумовно, звірячого ставлення, яке було у Росії – такого немає", – резюмував Жорін.
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Обмін захисників "Азовсталі": що відомо
- 21 вересня Україні вдалося визволити з полону 215 Героїв, які обороняли "Азовсталь" у Маріуполі.
- Серед них – такі відомі командири, як Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський. Втім, вони до кінця війни перебуватимуть у Туреччині під протекторатом президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана.
- Аби визволити захисників, Україна віддала Росії кума Путіна Медведчука та ще 55 зрадників і окупантів.
- Після цього захисники Маріуполя зустрілися зі своїми рідними.