Военные хорошо чувствуют себя и хотят продолжить борьбу с российскими оккупантами. Об этом 24 каналу рассказал бывший командир мариупольского полка Максим Жорин.

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Военный отметил, что встреча защитников Азовстали со своими семьями стала "неожиданной и очень эмоциональной".

«Даже командиры до последнего не знали, что их возвращают из плена. Если говорить о командире полка и его двух замах – нельзя сказать, что их совсем освободили, потому что они хоть и в Турции, у них нормальное питание и нормальное отношение, но они не в Украине. Поэтому это определенные ограничения», – объяснил Жорин.

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По его словам, командир мариупольских защитников Денис Прокопенко ("Редис") "очень тяжело переносит" пребывание в Турции.

Он хочет вернуться и готов реально на все, чтобы быть в Украине, продолжать борьбу и защищать страну. Однако это сейчас временно невозможно,

– добавил военный.

Он указал, что освобожденным из плена защитникам "Азовстали" провели все необходимые медицинские исследования.

"У кого есть проблемы – с ними работают, а что касается условий – то все хорошо. Безусловно, зверского отношения, которое было у России – такого нет", – резюмировал Жорин.

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