Об этом на брифинге рассказал начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". По его словам, после 3 месяцев обороны Мариуполя на "Азовстали" было 600 раненых военных и еще 300, которые гнили.

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У защитников на "Азовстали" не было лекарств

Поэтому офицерский состав принял решение сдаться в плен, чтобы спасти раненых бойцов. Решение было принято, ведь у украинских защитников и защитниц не было доступа к лекарствам.

Операция нашего выхода (с "Азовстали" – 24 канал) была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция. Нам было тяжело принять решение, но в тот момент у нас было 600 раненых, а 300 из них просто гнили. Они медленно гибли. Офицерский состав единогласно решил идти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь находившимся в госпитале бойцам. У нас не было лекарства, не было достаточно оборудования. Поэтому такое решение было принято,

– рассказал Богдан Кротевич.

"Тавр" отметил, что командир полка защитников Мариуполя Денис Прокопенко напрямую имел связь с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Валерием Залужным и главой ГУР Кириллом Будановым.

Однако Кротевич подчеркнул, что руководство страны предоставило защитникам на "Азовстали" право выбора.

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