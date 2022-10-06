Об этом на брифинге рассказал начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". По его словам, после 3 месяцев обороны Мариуполя на "Азовстали" было 600 раненых военных и еще 300, которые гнили.
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У защитников на "Азовстали" не было лекарств
Поэтому офицерский состав принял решение сдаться в плен, чтобы спасти раненых бойцов. Решение было принято, ведь у украинских защитников и защитниц не было доступа к лекарствам.
Операция нашего выхода (с "Азовстали" – 24 канал) была согласована с руководством государства. Это была тяжелая операция. Нам было тяжело принять решение, но в тот момент у нас было 600 раненых, а 300 из них просто гнили. Они медленно гибли. Офицерский состав единогласно решил идти в плен, чтобы оказать срочную медицинскую помощь находившимся в госпитале бойцам. У нас не было лекарства, не было достаточно оборудования. Поэтому такое решение было принято,
– рассказал Богдан Кротевич.
"Тавр" отметил, что командир полка защитников Мариуполя Денис Прокопенко напрямую имел связь с президентом Владимиром Зеленским, главнокомандующим Валерием Залужным и главой ГУР Кириллом Будановым.
Однако Кротевич подчеркнул, что руководство страны предоставило защитникам на "Азовстали" право выбора.
Украина вернула командиров из "Азовстали"
- Очередной обмен пленниками между Украиной и Россией состоялся 21 сентября. Украина вернула домой 215 украинских защитников и защитниц.
- Из плена оккупантов освободили командиров защитников "Азовстали". Сообщалось, что по условиям обмена командиры до конца войны не должны возвращаться домой. Они будут проживать в Турции.
- Недавно командиров посетили родные. Также президент Владимир Зеленский наградил 5 командиров званиями Герои Украины.
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