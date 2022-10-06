Про це під час брифінгу розповів начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". За його словами, після 3 місяців оборони Маріуполя на "Азовсталі" було 600 поранених військових та ще 300, які гнили.
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У захисників на "Азовсталі" не було ліків
Тому офіцерський склад прийняв рішення здатися у полон, щоб врятувати поранених бійців. Рішення було ухвалене, адже українські захисники та захисниці не мали доступу до ліків.
Операція нашого виходу (з "Азовсталі" – 24 канал) була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. Нам було важко ухвалити рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, а 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одностайно вирішив йти в полон, аби надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання. Тому таке рішення було ухвалене,
– розповів Богдан Кротевич.
"Тавр" зазначив, що командир полку захисників Маріуполя Денис Прокопенко безпосередньо мав зв'язок з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним та очільником ГУР Кирилом Будановим.
Та Кротевич наголосив, що керівництво країни надало захисникам на "Азовсталі" право вибору.
Україна повернула командирів з "Азовсталі"
- Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 21 вересня. Україна повернула додому 215 українських захисників і захисниць.
- З полону окупантів звільнили командирів захисників "Азовсталі". Повідомлялося, за умовами обміну командири до кінця війни не мають повертатися додому. Вони проживатимуть у Туреччині.
- Нещодавно командирів навідали рідні. Також президент Володимир Зеленський нагородив 5 командирів званнями Герої України.
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