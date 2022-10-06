Про це під час брифінгу розповів начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". За його словами, після 3 місяців оборони Маріуполя на "Азовсталі" було 600 поранених військових та ще 300, які гнили.

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У захисників на "Азовсталі" не було ліків

Тому офіцерський склад прийняв рішення здатися у полон, щоб врятувати поранених бійців. Рішення було ухвалене, адже українські захисники та захисниці не мали доступу до ліків.

Операція нашого виходу (з "Азовсталі" – 24 канал) була узгоджена з керівництвом держави. Це була важка операція. Нам було важко ухвалити рішення, але на той момент у нас було 600 поранених, а 300 з них просто гнили. Вони повільно гинули. Офіцерський склад одностайно вирішив йти в полон, аби надати термінову медичну допомогу бійцям, які були в госпіталі. У нас не було ліків, не було достатньо обладнання. Тому таке рішення було ухвалене,

– розповів Богдан Кротевич.

"Тавр" зазначив, що командир полку захисників Маріуполя Денис Прокопенко безпосередньо мав зв'язок з президентом Володимиром Зеленським, головнокомандувачем Валерієм Залужним та очільником ГУР Кирилом Будановим.

Та Кротевич наголосив, що керівництво країни надало захисникам на "Азовсталі" право вибору.

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