Про це під час брифінгу розповів начальник штабу полку захисників Маріуполя майор Богдан Кротевич "Тавр". За його словами, захисників полку Дениса Прокопенка намагалися вербувати представники російського ГРУ.

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Він розповів, що в ГРУ хотіли завербувати полк захисників Маріуполя як підрозділ, щоб "разом знищувати Захід і США". "Тавр" зазначив, що в українських воїнів була одна одностайна думка.

Вони (росіяни – 24 канал) – наші вороги. Ми – українські військові. Україна – наша батьківщина,

– сказав він.

Крім того, Кротевич закликав утриматися від питань про російський полон. "Тавр" пояснив, що розголошення інформації щодо російського полону може нашкодити тим, хто досі там перебуває.

Як відомо, у полоні окупантів опинилося понад 2 тисячі воїнів з "Азовсталі". З травня відбулося тільки два обміни, через що в полоні досі перебуває значна частина наших захисників.

"Тавр" наголосив, що Росія – це не та країна, яка зверне увагу на суспільний резонанс. Він зазначив, що публічний розголос може мати зворотній ефект для українських військовополонених і погіршити їхні умови перебування чи нашкодити переговорному процесу щодо звільнення.

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