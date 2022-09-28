Про деталі перебування українських військових в російському полоні під час брифінгу розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, всі звільнені з полону українські військові зазначають, що були жахливі умови утримання.

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Окупанти били полонених дерев'яними палицями

Повідомляється, що місця, де росія утримувала наших захисників і захисниць, були не придатні для такої кількості людей.

Все починалося з процедури захоплення в полон. Зрозуміло, що якихось там юридичних моментів як визнання військовополоненим, статус комбатанта – не відбувалося,

– сказав омбудсмен.

Дмитро Лубінець повідомив про розповсюджену практику окупантів після того, як українських полонених привозили в місця тримання. Зокрема, наших військових "пропускали крізь стрій, де били гумовими кийками".

Омбудсмен розповів, що під час цієї жахливої процедури ставалося, що гумові кийки ламалися. Після цього росіяни продовжували бити полонених, використовуючи дерев'яні палки.

Також Дмитро Лубінець зазначив, що часто окупанти змушували тримати голови донизу, назвавши це "вудочки вниз". Це відбувалося посередині на плацу чи у дворі. За його словами, того, хто порушує, били додатково.

Омбудсмен розповів, що під час перебування у полоні окупанти давали вкрай мало води та їжі. Окрім того, полоненим не надавали засоби особистої гігієни – туалетний папір, мило, зубні щітки чи пасти. Також полонені дуже часто спали просто на бетоні, оскільки їм не давали ні матраци, ні ковдри.

Це не було як виключення, а як загальна практика,

– резюмував Лубінець.

Україна повернула захисників "Азовсталі": що відомо

21 вересня відбувся обмін військовополоненими між Україною і росією, в рамках якого додому повернулося 215 українських захисників і захисниць.

З полону звільнили командирів захисників "Азовсталі" Дениса Прокопенка, Євгенія Бову, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлегу та Олега Хоменка.

Усі шестеро командирів за умовами обміну до кінця війни не мають повертатися додому. Командири проживатимуть у приватному будинку в Туреччині.

Слід зазначити, що ще чимало українських воїнів продовжують залишатися у російському полоні. Як відомо, з "Азовсталі" вийшло понад 2 тисячі людей.

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