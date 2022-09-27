На противагу росії Україна такий доступ Місії ООН надала. Про це розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час презентації доповіді Управління ООН з прав людини.

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Є інформація щодо жорстокого поводження

Так, згідно зі словами Матільди Богнер, упродовж звітного періоду спеціалісти ООН з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, підконтрольній Україні. Проте росія у такому доступі відмовила.

Нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, що контролюється збройними силами росії або пов’язаними збройними групами,

– підкреслила вона.

Ба більше, Місія ООН отримує інформацію, що росія жорстоко поводиться з військовополоненими. Так, для українських захисників існують серйозні ризики щодо здоров’я та безпеки. І це не є поодинокими випадками, а є має систематичний характер як на окупованих територіях, так і в місцях інтернування в самій росії.

У яких умовах українські військовополонені

Згідно зі словами представника координаційного штабу щодо військовополонених Андрія Юсова, росія утримує військовополонених з України в нелюдських умовах. Ба більше, росія не завжди надає точну інформацію про місця їхнього перебування, адже вона часто має неофіційний характер.

Це вкотре підтверджує той факт, що росія не виконує належним чином умови міжнародного законодавства, адже вона не надає регулярний доступ Міжнародному комітету Червоного Хреста та представникам ООН до умов утримання та не інформує про місця перебування військовополонених.

Також 9 вересня в ООН заявили, що є факти катувань українських полонених, яких утримує як сама росія, так і її бойовики.

"Є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", – зазначила тоді Богнер.

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