В отличии от россии, Украина такой доступ Миссии ООН предоставила. Об этом рассказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада Управления ООН по правам человека.

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Есть информация о жестоком обращении

Так, согласно словам Матильды Богнер, в течение отчетного периода у специалистов ООН по правам человека был беспрепятственный доступ к местам интернирования военнопленных на территории, подконтрольной Украине. Однако россия в таком доступе отказала.

Нам не был предоставлен конфиденциальный доступ к местам интернирования украинских военнопленных на территории, контролируемой вооруженными силами россии или связанными вооруженными группами,

– подчеркнула она.

Более того, Миссия ООН получает информацию, что россия жестоко обращается с военнопленными. Cуществуют серьезные риски для здоровья и безопасности украинских защитников. И это не единичные случаи, а есть систематический характер как на оккупированных территориях, так и в местах интернирования в самой россии.

В каких условиях находятся украинские военнопленные

Согласно словам представителя координационного штаба по вопросам военнопленных Андрея Юсова, россия удерживает военнопленных из Украины в бесчеловечных условиях. Более того, россия не всегда предоставляет точную информацию о местах их пребывания, ведь она часто носит неофициальный характер.

Это в очередной раз подтверждает тот факт, что россия не выполняет должным образом условия международного законодательства, поскольку она не предоставляет регулярный доступ Международному комитету Красного Креста и представителям ООН к условиям содержания и не информирует о местах пребывания военнопленных.

Также 9 сентября в ООН заявили, что есть факты пыток украинских пленных, которых содержит как сама россия, так и ее боевики.

"Есть документированные подтверждения применения пыток и физического насилия в отношении украинских пленных со стороны российских военных, а также членов вооруженных формирований", – отметила тогда Богнер.

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