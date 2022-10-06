Начальник штабу полку захисників Маріуполя, майор Богдан "Тавр" Кротевич під час брифінгу розповів, що перші 4 дні командирський склад разом з особовим складом був в Оленівці. Проте потім окупанти перемістили його та частину побратимів. Про це пише 24 канал.

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"Тавр" переконаний, що їх тримали у Москві

У ніч з 4 на 5 день полону, з самого ранку, за бійцями до Оленівки приїхали. Українським полоненим не дозволили забрати речі й просто поставили перед фактом, що вони їдуть.

Спочатку їх посадили в автозак, довезли до аеропорту, скоріше за все, в Ростові. Потім потім бійців привезли "кудись" і посадили в якусь камеру.

Зараз я розумію, що це була Москва, хоча я думав, що це був Пітєр, бо чув як чайки кричать. Але на Москві-ріці теж є чайки,

– сказав "Тавр".

Після цього особовий склад перебував там весь час до звільнення.

Захисники Маріуполя вкотре наголосили, що багато деталей не розкривають і розкривати не будуть. Наразі ці питання не такі важливі, проте їхнє розкриття може нашкодити тим, хто зараз в полоні.

Як до захисників ставились у російському полоні

Захисники зауважили, що всі українці знають обличчя ворога. Але зараз тему ставлення у російському полоні розкривати не можна, адже це може нашкодити тим, хто досі там перебуває. При цьому він повідомив, що росіяни намагались завербувати героїв "Азовсталі".

До різних людей ставляться по-різному. У Росії знають свою роботу, вони вміють тиснути на людей... Коли ми вийшли в полон, вони хотіли "завербувати" підрозділ, казали, що ми гарно воюємо та закликали разом "знищувати" Захід та США. Це достатньо дивно,

– розповів майор.