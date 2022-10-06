Об этом на брифинге рассказал начальник штаба полка защитников Мариуполя майор Богдан "Тавр" Кротевич. По его словам, защитников полка Дениса Прокопенко пытались вербовать представители российского ГРУ.
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Защитники Мариуполя отказались сотрудничать с врагом
Он рассказал, что в ГРУ хотели завербовать полк защитников Мариуполя как подразделение, чтобы "вместе уничтожать Запад и США". "Тавр" отметил, что у украинских воинов было единодушное мнение.
Они (русские – 24 канал) – наши враги. Мы – украинские военные. Украина – наша родина,
– сказал он.
Кроме того, Кротевич призвал воздержаться от вопросов о российском плену. "Тавр" пояснил, что разглашение информации относительно российского плена может навредить тем, кто до сих пор там находится.
Как известно, в плену оккупантов оказалось более 2 тысяч воинов из "Азовстали". С мая произошло только два обмена, из-за чего в плену до сих пор находится значительная часть наших защитников.
"Тавр" подчеркнул, что Россия – это не та страна, которая обратит внимание на общественный резонанс. Он отметил, что публичная огласка может иметь обратный эффект для украинских военнопленных и ухудшить их условия пребывания или навредить переговорному процессу по освобождению.
Украина вернула из плена защитников из "Азовстали": коротко
- 21 сентября прошел обмен военнопленными между Украиной и Россией. Украинской стороне удалось вернуть 215 украинских защитников и защитниц.
- Известно, что из плена освободили командиров защитников "Азовстали" Дениса Прокопенко, Евгения Бову, Сергея Волынского, Святослава Паламара, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.
- Шесть командиров по условиям обмена до конца войны не должны возвращаться домой. Командиры будут проживать в частном доме в Турции. Недавно их посетили родные, а также президент Владимир Зеленский наградил 5 командиров званиями Героя Украины.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты избивали и удерживали украинских военнопленных в ужасных условиях.
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