Как сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, во время обменов из российского плена вернули 808 человек.

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По словам Маляр, очень важно, чтобы люди, которые сегодня ищут своих родственников и друзей, имели четкую информацию и знали, куда обращаться. Поэтому еще в начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина создали Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Напоминаю, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций,

– подчеркнула Маляр.

Координационный штаб действует на базе ГУР Минобороны Украины по адресу: Киев, улица Спасская, 37. Там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где вы можете получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Штаб уже провел:

380 личных приемов – людей, которые искали своих без вести пропавших родственников,

более 3000 консультаций по телефону.

Также штабом обработано более 6000 запросов о статусе лица. Это запросы родственников, которые ищут своих без вести пропавших членов семьи, являющихся военными.