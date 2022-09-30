В настоящее время офис Уполномоченного имеет подтверждение о пребывании в плену 2200 украинских защитников. Это без учета гражданских и медиков, тоже находящихся в российском плену.

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Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что Украина имеет подтверждение о том, что в российском плену сейчас 2 200 военных.

Это та цифра, по которой мы имеем стопроцентное подтверждение от международных организаций или по фотодоказательствам России,

– сказал он.

Сколько человек пропали без вести

4 390 человек сейчас числятся пропавшими без вести и разыскиваются, однако пока это количество нельзя считать корректным.

Эту цифру нельзя считать корректной. Только после полной победы у нас будет понимание, сколько людей в розыске. Из этой цифры – 12 – 15% гражданское население,

– сообщил Котенко.

Сколько тел украинских военных вернули

С временно оккупированных территорий вернули 564 тела погибших военнослужащих. Также уже известно о местонахождении еще 492 убитых военнослужащих, пока на оккупированной территории. Некоторых военных удалось распознать на вражеских видео. С поля боя или моргов забрали около 2 тысяч тел погибших воинов.

С неподконтрольных территорий с мая месяца найдено и возвращено 564 тел погибших, возвращено для захоронения 2 026 тел погибших героев, забираемых с поля боя или моргов,

– сказал Котенко.

Также вернули из плена 163 человека, по которым была информация, что они погибли.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас продолжаются переговоры по обмену "всех на всех", но это достаточно продолжительный процесс.

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