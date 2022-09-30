Наразі офіс Уповноваженого має підтвердження про перебування у полоні 2 200 українських захисників. Це без урахування цивільних та медиків, які теж перебувають у російському полоні.

До теми Окрім цивільних, у російському полоні є люди, які потрапили туди до 24 лютого, – ГУР

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що Україна має підтвердження про те, що у російському полоні зараз 2 200 військових.

Це та цифра, по якій ми маємо стовідсоткове підтвердження від міжнародних організацій або з фотодоказів Росії,

– сказав він.

Скільки людей зникли безвісти

4 390 людей зараз вважаються зниклими безвісти та розшукуються, проте поки що цю кількість не можна вважати коректною.

Цю цифру не можна вважати коректною. Лише після повної перемоги ми матимемо розуміння, скільки людей у розшуку. З цієї цифри – 12 – 15% цивільне населення,

– повідомив Котенко.

Скільки тіл українських військових повернули

З тимчасово окупованих територій повернули 564 тіла загиблих військовослужбовців. Також вже відомо про місцеперебування ще 492 вбитих військовослужбовців, які поки що на окупованій території. Деяких військових вдалося розпізнати на ворожих відео. Натомість з поля бою або моргів забрали близько 2 тисячі тіл загиблих воїнів.

З непідконтрольних територій з травня місяця розшукано і повернено 564 тіл загиблих, повернуто для поховання 2 026 тіл загиблих героїв, яких забирали з поля бою або моргів,

– сказав Котенко.

Також повернули з полону 163 людини, по яких була інформація, що вони загинули.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів, що зараз тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", але це досить тривалий процес.

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