Деталі про українських полонених під час брифінгу розповіли представник ГУР МО Андрій Юсов та уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Юсов наголосив, що, окрім військовополонених, росія незаконно утримує цивільних.

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Серед нещодавно повернутих були й цивільні особи

Представник ГУР МО розповів, що Україна повертає цивільних, але під час процесу щодо них не вживають слово "обмін". Як підкреслив Юсов, їх повертають "усіма можливими й неможливими способами".

Він розповів, що серед нещодавно повернутих людей з полону були й цивільні особи.

Окрім цивільних, у нас ще є громадяни, які перебувають у російському полоні до 24 лютого. З 2014, 2015, 2016 років. І це окремі дуже драматичні історії. Все це фіксується, вся ця інформація ведеться. І будемо повертати всіх,

– сказав представник української розвідки.

Україна пропонує формат обміну всіх на всіх

Дмитро Лубінець повідомив, що по цивільних громадянах триває окремий напрямок роботи. Зокрема, окремо ведуться перемовини і Лубінець як омбудсмен надсилає офіційні листи до російської колеги тетяни москалькової.

Ми порушуємо це питання в тому числі й перед міжнародною спільнотою, бо в юридичному сенсі цивільні не можуть триматись у полоні. Ми використовуємо термін "цивільні заручники",

– сказав український омбудсмен.

Лубінець повідомив, що є окрема категорія цивільних, яких росія звинуватила у шпигунстві на користь України.

"Навіть там є тюремні вироки великого терміну 15 – 19 років. У полоні, окрім чоловіків, є і жінки", – зазначив він.

Омбудсмен розповів, що є цивільні, яких росія хоче визнавати військовополоненими. Зокрема, цивільні медики з Маріуполя визнаються як комбатанти.

Дмитро Лубінець наголосив, що по кожному громадянину України шукають шляхи повернення. Під час обміну Україна намагається домовитися про наступні обміни по різних категоріях.

Омбудсмен зазначив, що українська сторона задає запити на велику кількість людей, "але проблема в тому, що росія приймає рішення, кого передавати, а кого ні".

Врешті-решт, Лубінець заявив, що Україна пропонує формат обміну всіх на всіх, однак росія поки не погоджується на це.

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