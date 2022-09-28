Детали об украинских пленных во время брифинга рассказали представитель ГУР МО Андрей Юсов и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Юсов подчеркнул, что, кроме военнопленных, россия незаконно удерживает гражданских.

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Среди недавно возвращенных были и гражданские лица

Представитель ГУР МО рассказал, что Украина возвращает гражданских, но во время процесса по ним не употребляют слово "обмен". Как подчеркнул Юсов, их возвращают "всеми возможными и невозможными способами".

Он рассказал, что среди недавно возвращенных людей из плена были и гражданские.

Кроме гражданских, у нас есть еще граждане, которые находятся в российском плену до 24 февраля. С 2014, 2015, 2016 годов. И это отдельные очень драматические истории. Всё это фиксируется, вся эта информация ведется. И будем возвращать всех,

– сказал представитель украинской разведки.

Украина предлагает формат обмена всех на всех

Дмитрий Лубинец сообщил, что по гражданским гражданам идет отдельное направление работы. В частности, отдельно ведутся переговоры и Лубинец как омбудсмен присылает официальные письма российской коллеге Татьяне Москальковой.

Мы поднимаем этот вопрос в том числе и перед международным сообществом, потому что в юридическом смысле гражданские не могут держаться в плену. Мы используем термин "гражданские заложники",

– сказал украинский омбудсмен.

Лубинец сообщил, что есть отдельная категория гражданских, которых россия обвинила в шпионаже в пользу Украины.

"Даже там есть тюремные приговоры большого срока 15-19 лет. В плену, кроме мужчин, есть и женщины", – отметил он.

Омбудсмен рассказал, что есть граждане, которых россия хочет признавать военнопленными. В частности, гражданские медики из Мариуполя признаются комбатантами.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что по каждому гражданину Украины ищут пути возвращения. Во время обмена Украина пытается договориться о последующих обменах по разным категориям.

Омбудсмен отметил, что украинская сторона задает запросы на большое количество людей, "но проблема в том, что россия принимает решение, кого передавать, а кого нет".

В конце концов, Лубинец заявил, что Украина предлагает формат обмена всех на всех, однако россия пока не соглашается на это.

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