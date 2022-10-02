Як сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, під час обмінів з російського полону повернули 808 осіб.

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За словами Маляр, дуже важливо, аби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися. Тому ще на початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну створили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Нагадую, що Україна виконує всі норми Женевських конвенцій щодо питань поводження з військовополоненими. Усе це здійснює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об'єднує в собі понад 10 державних установ та організацій,

– наголосила Маляр.

Координаційний штаб діє на базі ГУР Міноборони України за адресою: місто Київ, вулиця Спаська, 37. Там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де ви можете отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію.

Штаб вже провів:

380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів,

понад 3000 консультацій телефоном.

Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родини, які є військовими.

Скільки захисників України перебувають у російському полоні

Наразі офіс Уповноваженого має підтвердження про перебування у полоні 2 200 українських захисників. Це без урахування цивільних та медиків, які теж перебувають у російському полоні. Водночас 4 390 людей зараз вважаються зниклими безвісти та розшукуються, проте поки що цю кількість не можна вважати коректною.

Цю цифру не можна вважати коректною. Лише після повної перемоги ми матимемо розуміння, скільки людей у розшуку. З цієї цифри – 12 – 15% цивільне населення,

– повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

З тимчасово окупованих територій повернули 564 тіла загиблих військовослужбовців. Також вже відомо про місцеперебування ще 492 вбитих військовослужбовців, які поки що на окупованій території. Деяких військових вдалося розпізнати на ворожих відео. Натомість з поля бою або моргів забрали близько 2 тисячі тіл загиблих воїнів.

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