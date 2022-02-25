Полозов заметил, что некоторые совпадения – символические. В Украине 26 февраля является днем сопротивления, когда, вопреки ожиданиям российских властей, украинские патриоты выстояли у здания крымского парламента. Тогда они не позволили стране-агрессору сделать вид, что люди вроде бы сами попросили "ввести войска".

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Правозащитник вспомнил: тогда Путин вынужден был украдкой среди ночи ввести "зеленых человечков". По словам Полозова, в 2014, возможно, кто-то еще питал какие-то иллюзии относительно этого "персонажа". Но 8 лет личина спала: с клыка стекает ядовитая слюна.

Полозов признал, что путинские войска открыто обстреливают и пытаются захватить Киев и другие города Украины.

Оккупационным российским военным необходимо понимать, что украинцы будут сражаться за каждый дом, за каждый клочок своей родной земли. И главная их сила не в пресловутых "Джавелинах" или ином вооружении, воевать они умеют. Главная сила в их свободолюбивом казачьем духе, который так непонятен и чужд русской душе,

– подчеркнул правозащитник.

Правозащитник подчеркнул: украинцы выстояли в ночь с 18 на 19 февраля во время Революции Достоинства. Полозов заявил, что верит: украинцы выстоят и сейчас, а 26 февраля станет Днем сопротивления российской оккупации Украины.

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