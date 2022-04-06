Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Работают силы ПВО и обороны, выполняют боевые задания.

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Он добавил, что оккупанты давят и проводят психологически-информационные спецоперации. Однако украинцы выдержат, потому что другого пути нет.

Поэтому врагам – добро пожаловать в ад, а вам – еще раз выдержки, холодного ума и горячего сердца,

– сказал Братчук.

Ранее – Братчук рассказал о последствиях обстрела Одессы: