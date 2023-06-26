Воздушную тревогу в Одесской области объявили около 02:00. Практически сразу же в регионе сообщили о том, что раздаются взрывы.
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Россияне атакуют дронами и ракетами
Дорогие друзья, берегите себя и своих родных. Пожалуйста, будьте учтивыми: в укрытиях или как минимум правило двух стен. Ничего не снимаем и не мешаем боевой работе наших подразделений ВСУ, в частности, противовоздушной обороны,
– отметил Сергей Братчук.
В ОК "Юг" отметили, что россияне атакуют Одесщину. По данным ведомства, "идет боевая работа". Предупреждают, что противовоздушная оборона работает, в частности, над самой Одессой.
Местные СМИ сообщают, что жители слышат не только работу ПВО. В области также гроза.
В Одесской ОВА также обратились к жителям региона. Их попросили не покидать укрытий до отбоя и не снимать работу ПВО. Редакция 24 Канала присоединяется к местным властям и просит беречь себя и родных.
Заметим, что взрывы раздаются не только в Одесской области. ПВО работала этой ночью в Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Интересно, что в Киеве по состоянию на 02:25 воздушную тревогу не объявляли. Тем временем в области противовоздушная оборона продолжает сбивать иранские "мопеды".