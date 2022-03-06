Впрочем, теперь рашисты боятся и уважают не только ВСУ, но и гражданских украинцев и тероборону. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким на официальной странице в телеграме.

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Войско страны-агрессора дрожит, когда приходится напрямую встретить сопротивление украинской нации. Виталий Ким отмечает, что 6 марта орки уж очень разъярены, начали уважать не только ВСУ, но и простых людей и тероборону.

Огромный дефицит у них (оккупантов – ред. 24 канал), что касается топлива. Мы дважды уже сильно опустошали их запасы. Они боятся, а нас это радует,

– подчеркнул чиновник.

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