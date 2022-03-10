Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.
Новость дополняется...
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Враг не прекращает терроризировать мирное население. Ночью они сбросили три авиабомбы на село Солдатское Тростянецкой общины.
Источник:Юрий Бова
Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова.
Новость дополняется...
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!