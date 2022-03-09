Российская экономика стремительно летит в бездонную яму. Уже в ближайшее время россияне окажутся в СССР, о котором так долго и слезно мечтали. Изоляция, отсутствие валюты, дефицит товаров, невероятный кризис – агрессор заплатит высокую цену за нападение на Украину.

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Рекордный рост цен

Россияне уже ощутили последствия своего преступления против Украины. Все крупные компании покинули токсичную территорию, а им самим некуда бежать, ведь в США, Европе и многих других странах им не рады.

Также уже сейчас цены в России бьют рекорды, которые были установлены в 2015 году. Больше всего выросли в цене автомобили, бытовая техника и поездки в Турцию. Производители авто и бытовой техники отказались поставлять товар оккупантам, поэтому тот товар, который есть в России, может стать последним на очень долгое время.

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